OTOMOBİL LASTİĞİNE BAŞI SIKIŞAN İNEĞİ, İTFAİYE KURTARDI
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OTOMOBİL LASTİĞİNE BAŞI SIKIŞAN İNEĞİ, İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Arsin ilçesinde ahırdaki ineğin başı, otomobil lastiğine sıkıştı.

TRABZON'un Arsin ilçesinde ahırdaki ineğin başı, otomobil lastiğine sıkıştı. İtfaiye ekipleri lastiği keserek, ineğin başından çıkardı.

İlçeye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde ahırdaki ineğin başı, otomobil lastiği içerisinde sıkıştı. Hayvanın sahibi, kendi imkanları ile lastiği çıkaramayınca durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, lastiği kesici alet yardımı ile keserek, hayvanı kurtardı. İneğin sahibi, ekiplere teşekkür etti.

OTOMOBİL LASTİĞİNE BAŞI SIKIŞAN İNEĞİ, İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİL LASTİĞİNE BAŞI SIKIŞAN İNEĞİ, İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİL LASTİĞİNE BAŞI SIKIŞAN İNEĞİ, İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİL LASTİĞİNE BAŞI SIKIŞAN İNEĞİ, İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİL LASTİĞİNE BAŞI SIKIŞAN İNEĞİ, İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİL LASTİĞİNE BAŞI SIKIŞAN İNEĞİ, İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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