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Antrenman durdu sahaya ambulans helikopter indi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Haberler | Güncel

Antrenman durdu sahaya ambulans helikopter indi Tokat'ın Niksar ilçesinde antrenman durdu sahaya ambulans helikopter indi.

TOKAT (İHA) - Antrenman durdu sahaya ambulans helikopter indi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde antrenman durdu sahaya ambulans helikopter indi.

Niksar Devlet Hastanesinde Kaya ve Ayşe Metin çiftinin erkek bebekleri dünyaya geldi. Bebeğin solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle ambulans helikopter talep edildi. Ankara'dan havalanan 112 ambulans helikopteri Niksar ilçe stadyumuna indi. Bu sırada antrenman yapan Niksar Belediyespor futbol takımı oyuncuları çalışmalarına ara verdi. 112 ekipleri tarafından ambulansla stadyuma getirilen bebek kuvözle helikoptere alındı. Havalanan helikoptere ile bebek Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Antrenman durdu sahaya ambulans helikopter indi

Antrenman durdu sahaya ambulans helikopter indi

Antrenman durdu sahaya ambulans helikopter indi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Son Dakika Haberleri

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