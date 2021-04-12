Son dakika... ANTALYA REFÜJDEKİ TAŞLI YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
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Son dakika... ANTALYA REFÜJDEKİ TAŞLI YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 10 kişilik grubun, refüjde taşlı yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 10 kişilik grubun, refüjde taşlı yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Suriyeli olduğu öğrenilen 10 kişilik grup cadde üzerinde bulunan refüjde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Suriyeli grup taşlı yumruklu kavgaya tutuştu. Suriyeliler içerisinde yer alan 2 kişi birbirlerine yumruklar savururken, bazılarının da yerden taş aldığı görüldü. Grup içerisinde bulunan birkaç kişi kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı.

Suriyelilerin kavgası, çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika... ANTALYA REFÜJDEKİ TAŞLI YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika... ANTALYA REFÜJDEKİ TAŞLI YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:20:44. #1.14#
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