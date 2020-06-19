Son Dakika: ANTALYA Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
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Son Dakika: ANTALYA Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı

Son dakika güncel haberi... Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandıAntalya'da üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı kalıp ustası Hüseyin Kalaycı (41), itfaiye tarafından kesilen demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

19.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:18

Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı

Antalya'da üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı kalıp ustası Hüseyin Kalaycı (41), itfaiye tarafından kesilen demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Mimarlık Fakültesi inşaatında meydana geldi. Kalıp ustası Hüseyin Kalaycı, çalıştığı sırada birinci kattan demirin üzerine düştü. Demirin sağ kalça altından girip, kasıktan çıktığı Hüseyin Kalaycı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Kalaycı'ya saplanan demiri kesti. Kalaycı, demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika: ANTALYA Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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