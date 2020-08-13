Son dakika... Antalya'da Sırp turist otel odasında öldü
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Son dakika... Antalya'da Sırp turist otel odasında öldü

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde Sırp turist, kaldığı otelin odasında hayatını kaybetti.

Son dakika... Antalya'da Sırp turist otel odasında öldü
13.08.2020 21:03 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sırp turist, kaldığı otelin odasında hayatını kaybetti.

İncekum Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Sırbistan uyruklu turist Goran Stankovic'in (50) fenalaşması üzerine yakınları durumu otel yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Stankovic'in öldüğünü belirledi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Stankovic'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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