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Son dakika: Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan kaçamadı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli Antalya ve Şanlıurfa jandarmasının ortak çalışması sonucu yakalandı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli Antalya ve Şanlıurfa jandarmasının ortak çalışması sonucu yakalandı. Altınları bozdurduğu anlar kameraya da yansıyan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kumluca ilçesi, Mavikent Mahallesindeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler olayı şüpheli A.E.N'nin yaptığını belirledi. Ekipler A.E.N.'nin Şanlıurfa'ya gittiği ve banka hesabına yüklü miktarda para girişinin olduğu ve düzensiz şekilde harcama yaptığını tespit etti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile koordine halinde çalışan ekipler, kamera incelemesinde şüphelinin çalıntı altınları kuyumcuda bozdurduğu ve aldığı parayı banka hesabına yatırdığına dair görüntülere ulaşıldı. Şüpheli düzenlenen operasyonla Kumluca'da yakalandı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Jandarma, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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