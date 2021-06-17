Son dakika! Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika! Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya'da boşandığı eşini bıçakla öldürdükten sonra cesedi ormanlık alana gömen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da boşandığı eşini bıçakla öldürdükten sonra cesedi ormanlık alana gömen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Anıl K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Boşandığı eşi Neslihan Yılmaz'ı öldürmekle yargılanan Anıl K, savunmasında, yaşanan olay nedeniyle herkesten özür diledi ve kimsenin canına bilerek kastetmediğini öne sürdü.

Eşini öldürdüğünde sağlıklı düşünemediğini savunan Anıl K, "Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanım, her şeyi çocuklarımı almak için yaptım. Çocuklarımı almak istedim, Neslihan buna sinirlendi ve polisi çağırdı. Polis geldi olayı aile içi bir mesele olduğunu söyleyip gittiler." dedi.

Eşinin çocuklara bakamadığını ve kendisine verilmesine rıza gösterdiğini ileri süren Anıl K, ancak eşinin ağabeyinin bu duruma engel olduğunu iddiasını dile getirdi.

Sanık eşini öldürürken kullandığı bıçağı av bayisinden satın almış

Anıl K, eşini öldürürken kullandığı bıçağı Edirne'den gelirken yanında getirdiğini söyledi.

Bıçağı bir av bayisinden aldığını belirten Anıl K, "Bıçağı evin ihtiyaçlarında kullanmak için aldım ama aklımın bir köşesinde bu öldürme fikri de geçmişti. Durumun buraya gelmemesi içi çok mücadele ettim. Olay öncesinde Neslihan'ın videosunu çektim, onun ruh halini çekmeye çalıştım, çünkü ölmek istiyordu. Mahkemeye sunduğum 5 sayfalık dilekçede her şey yazılı." diye konuştu.

Neslihan Yılmaz'ın ağabeyi müşteki ismet Yılmaz'ın avukatı Mine Tanrıverdi, sanığın olayda kullandığı bıçağı av bayisinden alması, araç kiralaması, internette arama motorunda yaptığı arama ve telefon mesajlarının olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini gösterdiğini savundu.

Tanrıverdi, sanığın "tasarlayarak öldürmeden" cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesinde 3 Kasım 2020'de polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf eden Anıl K. tutuklanmış, sanığın gösterdiği alanda yapılan kazıda Neslihan Yılmaz'ın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Kayınpederini meyve bıçağıyla yaralayan gelin tahliye edildi
Kayınpederini meyve bıçağıyla yaralayan gelin tahliye edildi
Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş
Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:17:03. #1.14#

title