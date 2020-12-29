Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
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Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

29.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:04

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Şereflikoçhisar bölgesinde 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir askerin yaralanıp sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ankara/ Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

"ASİL MİLLETİMİZE SABIR DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Haber Yorumları (15)
HAKAN ARSLAN: Ben hiç Yalı dan Villa dan köşk ten şehit çıkan vekil veya bakan oğlu duymadım. Gecekondunun penceresinde cam yerine naylon takılı soğuk kış günü bacası bile duman tütmeyen fakirhaneden çıkan duydum.
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HAKAN: Daha yeni askerden geliyorum nöbete giden asker tek başına gitmiyor 2 kişi gidiyor birisi silah götürüyor digeri şarjör götürüyor Tek giden olsa bile dolu öncelikli takılmıyor Nasıl olmuşta böyle bişey olmuş şaşırtıcı
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ALİ: Zengin fakir ayrımı biraz olsun askerlikte yoktu oda bitti
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