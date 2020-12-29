Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Şereflikoçhisar bölgesinde 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir askerin yaralanıp sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ankara/ Şereflikoçhisar bölgesinde, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

"ASİL MİLLETİMİZE SABIR DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"