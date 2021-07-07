Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürüp intihar etti

Son dakika! Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle 23 yaşındaki kızı Meryem Aksak ile tartıştı.

KIZI VE 2 TORUNUNU ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Öznur Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile 1 ve 2 yaşlarındaki torunlarına ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi.

Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.