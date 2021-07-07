Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürüp intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürüp intihar etti

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle 23 yaşındaki kızı Meryem Aksak ile tartıştı.

KIZI VE 2 TORUNUNU ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Öznur Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile 1 ve 2 yaşlarındaki torunlarına ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi.

Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.

Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürüp intihar etti
Aile içi tartışmada kan döküldü! 4 kişi hayatını kaybetti
Aile içi tartışmada kan döküldü! 4 kişi hayatını kaybetti
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı kamerada
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürüp intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 13:54:29. #1.15#

title