Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı

03.10.2020 06:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 06:47
Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberler... İçki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 17 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda sahte ürün ele geçirildi.

İçki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 17 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda sahte ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kapak ve TAPDK bandrolü yapıştırarak Altındağ ve Çankaya ilçelerindeki bazı eğlence mekanlarına toplu olarak alkollü içki satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler Ankara, Kırıkkale, Sakarya, Şanlıurfa ve Konya illerinde, eş zamanlı olarak 22 şüpheliye yönelik operasyonlarda, E.Y, M.K, S.E, S.K, V.U, Y.A, Y.S. ile bu şahıslarla irtibatlı olan H.T, C.Ç, S.G, A.D, B.Ç, A.A, C.G, E.P, V.D. ve B.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bin 800 sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 kazan ve 6 bin 956 ürün ile 149 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalamak için arama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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