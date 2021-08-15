Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Ankara Çevre Yolu Pursaklar çıkışında 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Ankara Çevre Yolu Pursaklar çıkışında 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre, bir aracın hatalı sollaması sonucu 3 araç kaza yaptı. Kazada, 34 CUE 832 plakalı beyaz Fiat marka Off Road araç takla attı. 06 BEA 949 plakalı beyaz Honda marka araç ve Alman HD TA 6000 plakalı siyah Wolkswagen marka araç ise kullanılamaz hale geldi. Takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - ANKARA

Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya'ya dayısına misafirliğe gelen kız, tanıştığı gençle gittiği İstanbul'da bulundu
Sakarya'ya dayısına misafirliğe gelen kız, tanıştığı gençle gittiği İstanbul'da bulundu
'Çay' tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
"Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
TEM'de esrarengiz olay! Tertemiz yolda 20 arabanın arka arkaya lastiği patladı
TEM'de esrarengiz olay! Tertemiz yolda 20 arabanın arka arkaya lastiği patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Berdan Mardini Seren Serengil Armağan Çağlayan
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 20:37:49. #1.14#

title