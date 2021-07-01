Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
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Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı

Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika: Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı.

Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

'Terör propagandası yapmak' iddiasıyla 2 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar 17 Mart Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerlioğlu ise, Genel Kurul salonunu terk etmedi. Akşam saatlerinde kendisine destek veren HDP'li diğer vekillerle birlikte salondan çıkan Gergerlioğlu, HDP grup odasına geçti.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı - Haberler
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