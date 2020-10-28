Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)
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Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)

28.10.2020 01:28 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:32
Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)

Son dakika haberler... YANGIN SÖNDÜ, SEMAVER YANDISoğutma çalışmalarının kısmen tamamlandığı bölgede, saatlerdir yoğun bir çalışma sergileyen orman yangın personelleri dinlenmeye çekildi.

YANGIN SÖNDÜ, SEMAVER YANDI

Soğutma çalışmalarının kısmen tamamlandığı bölgede, saatlerdir yoğun bir çalışma sergileyen orman yangın personelleri dinlenmeye çekildi. Dik yamaçtan indikten sonra semaverde çay demleyen itfaiyeciler, sohbet eşliğinde yemek yiyip çay içti. Bazı personellerin yorgunluk nedeni ile çalılar üzerinde uyuduğu görüldü. Ekiplerin bölgedeki tedbir amaçlı bekleyişi sabah saatlerine kadar sürecek.


Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)
Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)
Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)
Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)
Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)
Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)
Son dakika: Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (8)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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