Son dakika haberleri: Kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarttı
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Samiye E. parmağında sıkışan yüzüğü çıkartamayınca Suluova Devlet Hastanesine geldi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastane yetkilileri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Hastanenin acil servisine gelen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla, kadının parmağında sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı.
Daha sonra parmağı tedavi edilen Samiye E. hastaneden ayrıldı.