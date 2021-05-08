Son dakika! Almanya'da polis şiddeti Duisburg'da oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi
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Son dakika! Almanya'da polis şiddeti Duisburg'da oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi

Son dakika! Almanya'da polis şiddeti Duisburg'da oluşturulan araç konvoyuyla protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Almanya'nın Duisburg kentinde, ülkedeki polis şiddeti araç konvoyu oluşturularak protesto edildi.

Almanya'nın Duisburg kentinde, ülkedeki polis şiddeti araç konvoyu oluşturularak protesto edildi.

24 Nisan'da polis şiddetine uğrayan iş adamı Emre Tümsek'in yaşadığı Duisburg'da düzenlenen ve 30'dan fazla aracın katıldığı konvoyla yapılan gösteri, Duisburg Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi.

Gösteriyi düzenleyen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, burada yaptığı konuşmada, polisin özellikle yabancı kökenlilere yönelik orantısız güç kullandığını, bu şiddete bir son verilmesi gerektiğini ifade etti.

En son Duisburg'da yaşanan olayı şiddetle kınayan Güneş, Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun ortak çıkarlar konusunda birlik olmasının önemine işaret etti.

Protestocular ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle slogan atarak polis şiddetini protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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