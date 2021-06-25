Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika: Almanya'da bıçaklı bir saldırgan şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı. Polis, saldırganı yakaladı.

SALDIRGAN VURULARAK YAKALANDI

Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu. Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.