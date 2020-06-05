Son Dakika | Alev savaşçılarına işbaşı eğitimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Alev savaşçılarına işbaşı eğitimi

Gelen son dakika haberine göre Orman yangınları açısından en kritik bölgede bulunan Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik olarak düzenlenen işbaşı eğitimleri başladı.

Son Dakika | Alev savaşçılarına işbaşı eğitimi
05.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:14

Orman yangınları açısından en kritik bölgede bulunan Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik olarak düzenlenen işbaşı eğitimleri başladı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 12 Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan programla orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekipleri eğitimden geçirilecek.

Her İşletme Müdürlüğünde ayrı ayrı yapılacak olan eğitim programının Yılanlı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüklerindeki kısmı gerçekleştirildi. Eğitime Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Dursun ve Osman Öner, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi, teknik elemanlar ve orman yangınlarıyla mücadelede görev alan personel katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın söndürme çalışmalarında direk görev yapan İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangın söndürme işçilerine yaptığı konuşmada, hatasız kazasız bir yangın sezonu dileğinde bulundu. Bölge Müdürü Yaprak, "Orman yangınlarıyla mücadele eden personelimize yönelik her yıl eğitim düzenliyoruz. Ekiplerimizin kullandıkları araç gereç ve iş güvenliği konusunda bilgilerinin tazelenmesi anlamında bu eğitimleri önemsiyoruz. İş başı eğitimlerini 12 orman işletme müdürlüğümüzde gerçekleştireceğiz." dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanının orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olduğunu dikkat çeken Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Biz orman teşkilatı olarak orman yangınlarına karşı hazırız. Tüm ekiplerimiz şu anda bölgelerinde konuşlanmış durumda hazır bekliyor. Olası bir yangın durumunda ekiplerimiz en hızlı ve en etkin şekilde yangınlara müdahale ediyor. Bölge Müdürlüğümüzde bu yıl şu ana kadar 68 orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 77 hektar ormanlık alan zarar gördü" diye konuştu.

Yılanlı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüklerindeki iş başı eğitiminde, araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, arazözlerde su pompası kullanımı ve bakımı, malzemelerin kontrolü, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerinin kullanımı ve bakımı, tim oluşumu ve yangına müdahale şekilleri konularında bilgi verildi.

Eğitim sonunda arazöz ekipleri arasında en hızlı hortum serme ve suyu ilk hortum ucuna verme yarışması yapıldı. Ekipler 300 metre hortumu en hızlı şekilde serip ve arazözden hortum ucuna ilk suyu veren ekip olmak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren ekipler ödüllendirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maskeyi ne zaman bırakacağız?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Ankara Esenyurt George Floyd
Şu an buradasınız: Son Dakika | Alev savaşçılarına işbaşı eğitimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 17:14:01. #1.15#
title