Son Dakika | Alev savaşçılarına işbaşı eğitimi Gelen son dakika haberine göre Orman yangınları açısından en kritik bölgede bulunan Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik olarak düzenlenen işbaşı eğitimleri başladı.

Orman yangınları açısından en kritik bölgede bulunan Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik olarak düzenlenen işbaşı eğitimleri başladı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 12 Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan programla orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekipleri eğitimden geçirilecek.

Her İşletme Müdürlüğünde ayrı ayrı yapılacak olan eğitim programının Yılanlı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüklerindeki kısmı gerçekleştirildi. Eğitime Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Dursun ve Osman Öner, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi, teknik elemanlar ve orman yangınlarıyla mücadelede görev alan personel katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın söndürme çalışmalarında direk görev yapan İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangın söndürme işçilerine yaptığı konuşmada, hatasız kazasız bir yangın sezonu dileğinde bulundu. Bölge Müdürü Yaprak, "Orman yangınlarıyla mücadele eden personelimize yönelik her yıl eğitim düzenliyoruz. Ekiplerimizin kullandıkları araç gereç ve iş güvenliği konusunda bilgilerinin tazelenmesi anlamında bu eğitimleri önemsiyoruz. İş başı eğitimlerini 12 orman işletme müdürlüğümüzde gerçekleştireceğiz." dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanının orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olduğunu dikkat çeken Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Biz orman teşkilatı olarak orman yangınlarına karşı hazırız. Tüm ekiplerimiz şu anda bölgelerinde konuşlanmış durumda hazır bekliyor. Olası bir yangın durumunda ekiplerimiz en hızlı ve en etkin şekilde yangınlara müdahale ediyor. Bölge Müdürlüğümüzde bu yıl şu ana kadar 68 orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 77 hektar ormanlık alan zarar gördü" diye konuştu.

Yılanlı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüklerindeki iş başı eğitiminde, araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, arazözlerde su pompası kullanımı ve bakımı, malzemelerin kontrolü, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerinin kullanımı ve bakımı, tim oluşumu ve yangına müdahale şekilleri konularında bilgi verildi.

Eğitim sonunda arazöz ekipleri arasında en hızlı hortum serme ve suyu ilk hortum ucuna verme yarışması yapıldı. Ekipler 300 metre hortumu en hızlı şekilde serip ve arazözden hortum ucuna ilk suyu veren ekip olmak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren ekipler ödüllendirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA