Son dakika! Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin üç araca çarpışması sonucu 1 kişi yaralandıOsman K. (54) idaresindeki 42 COB 79 plakalı otomobil ile Gazi mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden Engili Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park...