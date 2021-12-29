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Son dakika... Aksaray'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

Son dakika... Aksaray'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aksaray'da 6 yaşındaki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 6 yaşındaki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

Somuncu Baba Mahallesi'nde müstakil evlerinin bahçesinde kendi köpeğine mama veren Suriye uyruklu F.E.İ, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Evde sesleri duyan çocuğun dayısı Nevaf İ'nin yardımıyla kurtarılan F.E.İ, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dayı Nevaf İ, gazetecilere, saldırı sonucu yeğeninin birçok yerinden yaralandığını söyledi.

Kendi köpeklerine mama verdiği sırada diğer köpeklerin saldırdığını anlatan Nevaf İ, "Köpekler yeğenimi ısırıyordu. Hemen sesini duyunca koştum ve kurtardım. Yeğenim, kafasından ve karnından yaralı. Allah korudu, hızlı davrandık kurtardık." diye konuştu.

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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