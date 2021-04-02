Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı

Aksaray'da 89 yaşındaki bir adam, miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada gelinini bıçaklayarak öldürdü, 4 yeğenini de bıçakla ve bastonuyla darbederek yaraladı.

Laleli Mahallesinde edinilen bilgiye göre 89 yaşındaki Cemal Ç., gelini Döndü Çınar (45) ve yeğenleri Muammer Ç. (52), Süleyman Ç. (18), Mustafa Ç. (55) ve Gülsever E. (65) ile miras paylaşımı için evlerinde buluştu.

BIÇAK VE BASTONLA SALDIRDI

Mirasın paylaşımını konuşurken taraflar arasında tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sokağa taştı. Cemal Ç. eline geçirdiği sopa ve bıçakla yeğenleri ve gelinine saldırdı. Olayda yaşlı adamın gelini Döndü Çınar ile yeğenleri Süleyman Ç. ve Muammer Ç. bıçakla yaralandı. Hızını alamayan yaşlı adam Mustafa Ç. ve Gülsever E.'yi de bastonuyla darbederek yaraladı.

GELİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık görevlileri de yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Döndü Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Bıçakla yaralanan Süleyman Ç. ve Muammer Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bastonla darbedilen Mustafa Ç. ve Gülsever E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ile birlikte evde ve sokakta inceleme ve araştırma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı