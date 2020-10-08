Son dakika! Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Son dakika! Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

08.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:08
Son dakika! Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da jandarma personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da jandarma personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 5 kişi yaralandı.

Osman Tufan Kurt (29) idaresindeki 06 LPE 16 plakalı otomobil ile Özer Yılmaz (21) kontrolündeki 68 JAA 103 plakalı jandarma minibüsü, Aksaray-Ortaköy kara yolu Akin köyü girişinde çarpıştı.

Sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Hidayet Uğurlu (26) ile jandarma personeli Ayhan Kızılkılıç (21) ve Onur Yılmaz (28) yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kurt ve Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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