Son dakika! AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretini değerlendirdi
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Son dakika! AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretini değerlendirdi

Son dakika! AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretini değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretinde çok sayıda yatırımı hizmete açtığını söyledi.

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretinde çok sayıda yatırımı hizmete açtığını söyledi.

Alim, AK Parti Rize Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Reşit Hapeloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Muharrem Çelik ve Hamza Meral ile Anadolu Ajansı Rize ofisini ziyaret etti.

Çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik eden Alim, çalışanlara görevlerinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sonu Rize'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve açılışlara değinen Alim, Rize'nin hak ettiği yatırımları aldığını ve almaya devam edeceğini söyledi.

Rize-Erzurum kara yolunun bölgeye lojistik anlamda büyük katkı sağlayacağını ifade eden Alim, "Ovit Tünelinin tamamlanması ile 100 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdük. Son açılan İkizdere Hurmalık tünelleri ile Rize-Erzurum kara yolundan kazanılan zaman çok daha iyi bir noktaya geldi. Rize-Erzurum yolu taşımacılığın önemli geçiş güzergahına dönüştü. İyidere Lojistik Merkezinin yapımı devam ediyor. Tamamlandığında bölge ekonomisinin can damarlarından biri haline gelecek." dedi.

Rize-Salarha Tüneli'nin de hizmete açıldığını hatırlatan Alim, "Rize Salarha Vadisi ile buluştu. Rize'ye yeni bir koridor açıldı. Ulaşım 20 dakikadan 5 dakikaya düştü. Yıllardır bölge halkının beklediği bir hayal daha gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Alim, sağlık alanında çok büyük bir ihtiyaç olan Diş Hekimliği Fakültesi'nin de açıldığını hatırlatarak, "Ulaşımda ve sağlıkta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehrimize önemli yatırımlar kazandırdık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok büyük bir titizlikle takip ettiği Rize-Artvin Havalimanının kısa sürede tamamlanması için çalışıyoruz. Şehir Hastanesi çalışmalarımız devam ediyor. Bu şehir her şeyi hak ediyor. Biz de bize verilen görevi layığı ile yerine getirip bu millete hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika! AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretini değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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