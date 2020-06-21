Son dakika! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "CHP BUDO konusunda kamuoyunu yanıltıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "CHP BUDO konusunda kamuoyunu yanıltıyor"

Son dakika haberleri... AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın BUDO konusunda kendi oluşturdukları sorunu yine kendileri çözmüş gibi açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını söyledi.

Son dakika! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman:
21.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:05

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın BUDO konusunda kendi oluşturdukları sorunu yine kendileri çözmüş gibi açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yapan Ayhan Salman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın Bursa kamuoyunu yanıltan açıklamalar yaptığını bildirdi. İl Başkanı Salman, CHP'li başkanlar Karaca ve Türkyılmaz'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından BUDO'nun kullandığı iskeleye yapılmak istenen fahiş zammı gizlemek için sanki BUDO satılıyor ve kapanıyormuş algısı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Salman, Karaca ve Türkyılmaz'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin itirazları sonrasında da İBB'nin attığı geri adımı da sanki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüp zammı geri almaya ikna etmişler gibi kahraman edası ile Bursa ve ülke kamuoyunu yanıltmaya yeltendiklerini ifade etti.

Ayhan Salman sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım şöyle: "Yine bir CHP komedisi

şecaat arz ederken sirkatin söylemek bu olsa gerek! 2016 yılından bu yana Bursalı hemşerilerimize hizmet veren BUDO'nun İstanbul ayağındaki iskele için, yıllardır süren anlaşmayı yeni koşullar dayatarak feshetmekle ihtar eden İBB Şehir Hatları yönetiminin dayatmasından geri dönmesini sağlamak, Bursa'ya hizmet değil olsa olsa geri adım atmaktır. 31.12.2019 tarihine kadar BUDO gelirlerin yüzde 3'ü nispetinde kira bedeli ödeyerek kullanılan Eminönü iskelesi için, yeni yönetim, minimum yıllık 750 bin TL olmak koşulu ile gelirin yüzde 5'ini talep etti ve kabul edilmediği takdirde tahliye işlemlerinin başlatılacağını ihtar etti. Bu gelişme yıllık kira ödemesinde enflasyon hariç minimum yüzde 66 zam anlamına gelmektedir. Deniz ulaşımında tekel oluşmasının ne tür sonuçlar doğuracağı herkesçe malumdur. Tamamen hizmet odaklı olarak yürütülen BUDO seferlerine ek maliyet getirecek talep BURULAŞ avukatlarınca açık bir şekilde reddedilmiştir. Sürekli aslı astarı olmayan BUDO kapatılacak iddialarını dile getirip, BUDO'yu kapattırmayız diyenler, İBB cenahından gelen bu ihtar ile panikleyip konuyu çözüyoruz edasıyla rol çalmaya çalışıyorlar. Kendi oluşturdukları sorunu yine kendileri çözmüş gibi açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesinin asla kabul etmediği dayatmalardan geri adım atmak suretiyle sergilenen, lütufta bulunulmuş tavrı derhal bırakılmalı ve Bursa ve İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizden derhal özür dilenmelidir" - BURSA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Haber
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı Haber
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü Haber
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Pompalı tüfeklerle video çekip paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Pompalı tüfeklerle video çekip paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Kaza Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "CHP BUDO konusunda kamuoyunu yanıltıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 11:16:02. #1.14#
title