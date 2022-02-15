Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, apar topar ameliyata alındı - Haberler
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Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, apar topar ameliyata alındı

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika: AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında kalp krizi geçirdi. Battal, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındı.

AK Partili Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı.

AMELİYATA ALINDI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.

ŞENTOP'TAN ZİYARET

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal'ın eşi Handan Battal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, apar topar ameliyata alındı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

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