Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, apar topar ameliyata alındı
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Son dakika: AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında kalp krizi geçirdi. Battal, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındı.
AK Partili Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı.
AMELİYATA ALINDI
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.
ŞENTOP'TAN ZİYARET
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal'ın eşi Handan Battal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.