Son dakika... Ağrı'da trafoya girdiği iddia edilen kişi akıma kapılarak öldü
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Son dakika... Ağrı'da trafoya girdiği iddia edilen kişi akıma kapılarak öldü

Son dakika... Ağrı'da trafoya girdiği iddia edilen kişi akıma kapılarak öldü
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ağrı'da mezarlıktaki trafoya girdiği ileri sürülen kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ağrı'da mezarlıktaki trafoya girdiği ileri sürülen kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Fırat Mahallesi Sanayi Sitesi esnafı, elektriklerin kesilmesi üzerine Aras Elektrik Dağıtım (EDAŞ) ekiplerini arayarak arıza ihbarında bulundu.

Bölgeye gelerek mezarlık içindeki trafoyu kontrol eden polis ve elektrik arıza ekipleri, bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen M.A'nın cenazesi 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika... Ağrı'da trafoya girdiği iddia edilen kişi akıma kapılarak öldü
Son dakika... Ağrı'da trafoya girdiği iddia edilen kişi akıma kapılarak öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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