Son dakika: Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika: Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman - Haberler | Güncel
Son dakika: Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Tepeli köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Tepeli köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Batman'dan gelip Tepeli köyünde altın satın alan 3 kişi, sahte olduğu iddiasıyla altınları sahiplerine geri vermek istedi.

Sattıkları altınların parasını vermek istemeyen köylüler ile 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman

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