Son Dakika | Ağrı'da binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
19.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:50
Edinilen son dakika haberine göre Ağrı'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ağrı'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alpaslan Mahallesi'nde bulunan binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu binada hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez