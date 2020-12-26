Son dakika: Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.
26.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:09
Bir son dakika haberine göre Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş