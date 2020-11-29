Son dakika... Ağaçlık alanda içki içeceklerdi, şişeleri toplayıp evlerine gönderildiler

Son dakika haberleri: SAKARYA'da, polis ağaçlık alanda alkol alacak kişileri uyararak, çevreye atılan şişeleri toplattıktan sonra evlerine gönderdi.

SAKARYA'da, polis ağaçlık alanda alkol alacak kişileri uyararak, çevreye atılan şişeleri toplattıktan sonra evlerine gönderdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sürdürdüğü maske denetimleri sırasında Adapazarı Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda alkol almak için hazırlık yapan 3 kişiyi gördü. Yunus ekipleri, ağaçlık alanın içerisine girerek 3 kişinin kimliklerini kontrol etti. Çevreye atılan boş şişeleri toplatan polisler, daha sonra bu kişileri uyararak evlerine gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR