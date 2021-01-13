Son dakika: Afjet Afyonspor'da transfer

Son dakika haberine göre Misli.com 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Yusuf Ulutürk, termal bir otelde düzenlediği imza töreninde yaptığı açıklamada, Sancaktepe FK'den transfer edilen Doğan Ateş ile Erhan Şentürk'le 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını söyledi.

Gelecek yılın da oyuncu planlamasının ele aldıklarını aktaran Ulutürk, "Bu iki transferin şehrimize ve takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ikinci sezonda daha iyi başarılara imza atarak takımımızı iyi yerlere taşıyacaklarını düşünüyorum. İki oyuncumuza da güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından futbolcular Ateş ve Şentürk, yeni formalarını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz