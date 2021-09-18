Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kasım Taş idaresindeki 32 LL 980 plakalı otomobil, Kahta Sanayi Kavşağı'nda, Mehmet Ali Çimen'in kullandığı 34 FGN 61 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Kasım Taş ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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