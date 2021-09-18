Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kasım Taş idaresindeki 32 LL 980 plakalı otomobil, Kahta Sanayi Kavşağı'nda, Mehmet Ali Çimen'in kullandığı 34 FGN 61 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Kasım Taş ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.