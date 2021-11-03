Son Dakika | Adıyaman'da eski HDP milletvekili gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre ADIYAMAN'da, eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.
ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 ve 26'ncı dönem HDP Adıyaman milletvekili olan Behçet Yıldırım'ı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Yıldırım'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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