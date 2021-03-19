Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti
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Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti

19.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:33
Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti

Son dakika habere göre ADANA semalarında paramotorla uçuş yapan 2 kişi, polisi alarma geçirdi.

ADANA semalarında paramotorla uçuş yapan 2 kişi, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri tarafından havadan helikopterle de takip edilen paramotorcular, güvenlik önlemi alınan Merkez Park'a indirildi. İzinsiz uçtukları belirlenen tarihi yapıların çekimini yapmak için havalandıklarını öne süren bu kişiler, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Merkez Park'tan paramotor ile havalanan Kemal Tufan ve Ali Kabaş'ın Adana Merkez Cami ve Taşköprü üzerinde uçtuğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karadaki ekipler, Tufan ve Kabaş'a iniş yapmaları için anons yaparken, havalanan polis helikopteri de paramotoru takibe aldı. Tufan ve Kabaş, havada bir süre sorti attıktan sonra, polisin güvenlik önlemi aldığı Merkez Park'a iniş yaptı.

İZİNSİZ UÇTUKLARI BELİRLENDİAşağıda bekleyen polis ekipleri, Kemal Tufan ile Ali Kabaş'ın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıp, izin belgelerini kontrol etti. Kemal Tufan, Portakal Çiçeği Karanavalı dolayısıyla kentin tarihi yerlerinin çekimlerini yaptıklarını söyleyip, valilikten izin belgelerinin olduğunu öne sürdü. Ancak yapılan kontrollerde, izinsiz uçuş yaptıkları belirlendi. Kemal Tufan ve Ali Kabaş, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.İKİ TERÖRİST PARAMOTORLA GELMİŞTİ

27 Ekim 2020'de komşu il Hatay'ın İskenderun ilçesinde biri kendini patlatan, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, Münbiç'ten Amanos Dağları'na paramotorlarla geldiği belirlenmişti. Olayın ardından Hatay'da paramotor ve yamaç paraşütü faaliyetleri yasaklanmıştı.


Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti
Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti
Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti
Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti
Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti
Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti
Son dakika... Adana semalarında izinsiz uçan paramotor polisi alarma geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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