Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ADANA'da, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 16 Ağustos'ta gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADANA'da, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 16 Ağustos'ta gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda canlı bomba yeleği yapımına dair dökümanın ele geçirilmesi dikkat çekti.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de örgüt üyeliğinde bulunup, örgütün bölgede zayıflamasının ardından Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartması sonrası TEM ekipleri, 18 Ağustos'ta 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin görev aldığı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital malzemelere el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin arasında, canlı bomba yeleği yapımına dair dökümanın yer alması dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler M.E.A. (32), Y.A. (21), A.E.U. (41), A.V. (33), A.E.M. (42) ve A.A.N. (42) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.M. ve A.A.N. savcılığa verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, tutuklanan M.E.H. ve A.V'nin terör örgütünde faaliyet yürüttükleri döneme dair fotoğrafları da ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo İrem Derici Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Erol Bulut Sergen Yalçın Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:00:03. #1.15#

title