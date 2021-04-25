Son dakika: Adana'da terk edilmiş binada yangın çıktı
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Son dakika: Adana'da terk edilmiş binada yangın çıktı

Son dakika: Adana'da terk edilmiş binada yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde terk edilmiş bir binada yangın çıktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde terk edilmiş bir binada yangın çıktı.

Çevredekiler, Kayalıbağ Mahallesi'nde terk edilmiş ve kapıları betonla kapatılmış iki katlı binadan duman çıktığını gördü.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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