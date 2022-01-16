Son dakika: Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: 1 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Son dakika: Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Son dakika: Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADANA'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi.

ADANA'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi. Kazada, Recep E. (67) hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu minibüste sıkışan tarım işçileri çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 10 yaralı işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan işçilerden durumu ağır olan Recep E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Recep E.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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Son dakika haberleri... ADANA'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi.

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