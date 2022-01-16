Son dakika: Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

ADANA'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi. Kazada, Recep E. (67) hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Recep E.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri