Son dakika: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

05.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:31
Son dakika: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber... Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

İsmail K. (30), merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi'nde, yüzü maskeli motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağına isabet eden mermiyle yaralanan İsmail K, 112 Acil Sağlık ekibince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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