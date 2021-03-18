Son dakika: Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı
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Son dakika: Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

18.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:16
Son dakika: Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 01 CLD 07 plakalı otomobil, Hadırlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Hasan Ayan idaresindeki 07 BAT 73 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ayan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosikletlinin arkasında yolculuk eden Hüseyin D. Adana Güney Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün kaza yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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