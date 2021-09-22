Son dakika... Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika... Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu

Bir son dakika haberine göre Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA (AA) - Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya sahte çek sürüldüğü, kişiler ve paravan şirketler üzerine banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri alındığı, çeklerin sahte cirolarla piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu yöntemle piyasayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattığı ileri sürülen 22 şüphelinin adresine Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenledi.

Eski bir banka şube müdürünün de aralarında bulunduğu şüphelilerin evlerine baskın düzenleyen ekipler, bazılarını gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Joe Biden Hulusi Akar Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Fatih Terim Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 07:49:47. #1.17#