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Karbonmonoksitten zehirlenen iki yaşlı kardeş öldü

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen iki yaşlı kardeş hayatını kaybetti.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen iki yaşlı kardeş hayatını kaybetti.

Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evlerinde kardeşler Necla (80) ve Sultan Keleş'ten (82) haber alamayan yakınları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Soba yanan eve yönlendirilen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

Sağlık ekipleri, Keleş kardeşlerin karbonmonoksitten hayatını kaybettiğini, evdeki İbrahim Keleş'in (27) de dumandan etkilendiğini belirledi.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Keleş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İki kardeşin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karbonmonoksitten zehirlenen iki yaşlı kardeş öldü

Karbonmonoksitten zehirlenen iki yaşlı kardeş öldü

Karbonmonoksitten zehirlenen iki yaşlı kardeş öldü

Karbonmonoksitten zehirlenen iki yaşlı kardeş öldü

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haber

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