Son dakika... Adana'da hastanede refakatçiye silah doğrultan kadın gözaltına alındı
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Son dakika... Adana'da hastanede refakatçiye silah doğrultan kadın gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da hasta babasına refakat eden kişiye tabanca doğrultan kadın gözaltına alındı.

Son dakika... Adana'da hastanede refakatçiye silah doğrultan kadın gözaltına alındı
17.09.2020 03:29 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:32

Adana'da hasta babasına refakat eden kişiye tabanca doğrultan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kalp hastası olan babası H.K'yi, İmamoğlu ilçesinden Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi amacıyla getiren O.K, hava almak için hastane bahçesine çıktı.

Bu sırada O.K'nin soru sormak bahanesiyle yanına yaklaşan bir kadın, çantasından tabanca çıkartarak kafasına doğrulttu.

Silahı fark edince hastane içerisine koşarak kaçan O.K, güvenlik görevlilerinden ve polisten yardım istedi. Güvenlik görevlileri kadını yakalayıp polis noktasına götürdü.

Şüpheli Zekiye Ç'nin (49) çantasında arama yapan polis, tabanca ve 4 mermi buldu.

Polis tarafından gözaltına alınan ve alkollü olduğu ileri sürülen Zekiye Ç, polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

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