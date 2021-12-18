Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de Valilik ve Adliye'yi ziyaret etti

TUNCELİ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de Valilik ve Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Bakan Gül, Elazığ'dan Tunceli'ye geldiği sırada yolda kendisini karşılayan Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ve partililerle görüştü, ardından Palu ilçesine geçerek buradaki AK Parti İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

Buradan Tunceli'ye geçen Gül, Valiliği ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Mehmet Ali Özkan'la makamında bir süre görüşen ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, Tunceli Adalet Sarayı'na geçti.

Adliye personeliyle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Gül, Tunceli Barosu yönetimiyle de buluştu. Tunceli Adliyesi'ni 22 yıl aradan sonra "Adalet Bakanı" düzeyinde ziyaret eden ilk bakan olduğu öğrenilen Gül, adliyenin şeref defterine, "Tunceli Adliyemizde personelimiz ve yargı mensuplarımızla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Munzur'un bereketi, adaleti tecelli eden mensuplarımızın, mesai arkadaşlarımızın gayretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Tüm çalışanlarımıza, adalet teşkilatımıza selam ve muhabbetlerimi sunarım." notunu yazdı ve imzaladı.

Gül, ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.