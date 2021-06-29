Adalet Bakanı Gül, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.