Adalet Bakanı Gül, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Adalet Bakanı Gül, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Haberler
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