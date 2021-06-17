Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir
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Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir

Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den '10 bin dolar alan siyasetçi' gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir
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Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir siyasetçinin mafyadan 10 bin dolar aldığı yönündeki söylemiyle ilgili açıklama yaptı. Gül, "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda bir siyasetçinin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığını söyledi. Bunun üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Soylu'ya bir yazı göndererek söz konusu ismin açıklanmasını talep etti.

SOYLU, BAŞSAVCILIĞA BİLGİ VERDİ

Dün Şentop'u makamında ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına konuya ilişkin bilgi verdi. Bakan'ın, 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi.

"ADLİYELERİN KAPISI AÇIK"

Bugünse Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelişmeler üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Gül "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ve algı operasyonlarıyla kimsenin bir şey elde edemeyeceğini söyleyen Gül, "Suç ihbarı Cumhuriyet savcılarına tanınan yetkidir, hiçbir kurum dava aç açma diye telkinde bulunamaz" şeklinde konuştu.

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Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir - Haberler
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