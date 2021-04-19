Ablası ile tartışan eniştesini öldürdü

Ablası ile tartışan eniştesini öldürdü Aldatma sebebi ile çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir şahıs, ablası ile tartışan 52 yaşındaki eniştesini tabanca ile vurarak öldürdü.

Ablası ile tartışan eniştesini öldürdü

Aldatma sebebi ile çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir şahıs, ablası ile tartışan 52 yaşındaki eniştesini tabanca ile vurarak öldürdü. Ölen vatandaş ve eşi arasındaki tartışmanın ise aldatma sebebiyle çıktığı iddia edildi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakının evine giden Necmi Akgüneş ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü, ismi öğrenilemeyen kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş, Necmi Akgüneş ve Necmi Akgüneş'in eşini aldattığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş'in kardeşi Mehmet Emin Ö. de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Ö. cebinden çıkarttığı taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş'e ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun Akgüneş'in göğsüne isabet etti.

Hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi Akgüneş, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akgüneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi. Katil zanlısı Mehmet Emin Ö. ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı