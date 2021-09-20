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Son Dakika: ABD, ülkeyi ziyaret edecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Son dakika: ABD, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getiriyor. Karar Kasım ayının başından itibaren uygulanacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük koronavirüs hasta sayısının yeniden 100 bin seviyelerini görmesi ve ardından 50 bin seviyelerinde seyretmeye başlamasının ardından hükümet yetkilileri harekete geçti. Abd yönetimi, ilk olarak dışarında ülkeye gelecek olan turistlerle ilgili bir adım attı.

18 YAŞ ÜZERİ TÜM ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN GEÇERLİ

Alınan yeni karara göre ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına koronavirüs aşısı zorunluğu getirecek. Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte koronavirüs önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını ifade etti.

DUYURU BUGÜN İLERLEYEN SAATLERDE YAPILACAK

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

Son Dakika: ABD, ülkeyi ziyaret edecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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