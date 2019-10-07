Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkleri durdurmayacağız

07.10.2019 18:20

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alıp Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmasının ardından, ABD Dışişleri'nden bir yetkili "Biz bu operasyonu hiçbir şekilde desteklemiyoruz" dedi. İsim vermeden konuşan yetkili bununla birlikte, ABD'nin ileri mevzilerde konuşlu az sayıda askeri geri çektiğini söyleyerek, "Türkleri durdurmak için askeri bir adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

PENTAGON YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan yetkili, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik." ifadesini kullandı. Yetkili, bu bölgenin, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldığı "güvenlik mekanizması" alanı olarak da tanımladıkları Tel Abyad ve Ayn el-İsa olduğunu dile getirdi.

"OPERASYONU DESTEKLEMİYORUZ"

Çekilecekleri alanların nereleri kapsayacağına ilişkin sorulara yanıt vermeyen Pentagon yetkilisi, hava sahasının açılmasına ilişkin ise, "Bu operasyonu desteklemiyoruz." dedi. Pentagon yetkilisi, "Bakan Esper, bu konudan etkilenen ortaklarımız ve Kongreyi bu konuda bilgilendirecek." dedi.

BEYAZ SARAY: OPERASYONA KATILMAYACAĞIZ

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak."