Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik
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Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'de vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt bulmadıklarını açıkladı. İsrail, söz konusu 13 katlı binayı Hamas'la ilişkili oldukları sebebiyle vurduklarını duyurmuştu.

İsrail savaş uçakları, geçtiğimiz günlerde Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı. Cela adlı 13 katlı bina, İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.

DİPLOMASİ SÜRECEK

Son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin azaltılması için ABD'nin yoğun diplomasi trafiğinin devam edeceğini belirtti.

"MEDYA BİNASINDA HAMAS'IN FAALİYETLERİNE DAİR KANIT YOK"

Blinken ayrıca geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından Gazze'deki bir medya binasının yerle bir edilmesine de değindi. İsrail tarafı binada Hamas izleri olduğunu iddia ederek bu binayı vurmuştu. Ancak Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 200'E YÜKSELDİ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e, yaralıların sayısının ise bin 305'e yükseldiğini açıkladı.

Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı
Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt...
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt...
ABD Başkanı Biden, Netanyahu ve Abbas ile görüştü
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik - Haberler
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