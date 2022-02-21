Son Dakika: ABD'den Putin'in "tanıma" kararına ilk tepki: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını açıklamasından sonra ABD'den ilk tepki geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığını' açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak." denildi.
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