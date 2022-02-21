Son Dakika: ABD'den Putin'in "tanıma" kararına ilk tepki: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak - Haberler
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Son Dakika: ABD'den Putin'in "tanıma" kararına ilk tepki: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Son Dakika: ABD'den Putin'in

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını açıklamasından sonra ABD'den ilk tepki geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığını' açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak." denildi.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Joe Biden, Ukrayna, Putin, Rusya, ABD, Politika, Dünya, Güncel, Haberler

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