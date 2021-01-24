ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran bir kişi, saatler sonra hayatını kaybetti
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ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran bir kişi, saatler sonra hayatını kaybetti

24.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:11

ABD'de aralık sonunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Kaliforniyalı bir kişi, aşı uygulandıktan saatler sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Aşılamanın başlaması dünyadaki umudu yükseltirken zaman zaman da kötü haberler de gelebiliyor.

ABD'de ismi açıklanmayan kişinin, perşembe günü Kaliforniya eyaletinin Placer bölgesinde yaşamını yitirdiği ifade edilirken, Placer County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada olayın soruşturulduğu ifade edildi.

ABD'de koronavirüs aşısı olan bir kişi saatler sonra hayatını kaybetti

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Placer County Şerif Ofisi, yaptığı açıklamada, "Kişiye, 21 Ocak 2021 tarihinde Kovid-19 aşısı uygulandı. Aşı, Placer County Halk Sağlığı tarafından uygulanmadı" denildi. Söz konusu kişinin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı belirtildi.

ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran bir kişi, saatler sonra hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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